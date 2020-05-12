Прекратите жить иллюзиями: Кличко жестко обратился к киевлянам и пригрозил возвращением карантина

Во вторник, 12 мая, в первый день ослабления карантинных ограничений мэр Киева Виталий Кличко пригрозил киевлянам возвратом жестких мер карантина, если за неделю ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшиться.

Такое заявление Кличко сделал во время традиционного онлайн брифинга.

Мэр Киева напомнил, что в столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

“Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях! Вирус не отступил. Опасность реальна! И от сознания каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации”, – заявил мэр столицы.

Кличко заявил, что опасается новых вспышек заболеваний коронавирусом.

“Если за неделю ситуация ухудшиться, другого выхода как вернуться к ограничениям у нас нет”, – предупредил он.

Мэр столицы во время брифинга рассказал также о возобновлении работы малого бизнеса в Киеве: магазинов, кафе с летними террасами, стоматологий, небольших производств. По данным мэрии, возобновили роботу уже 27 продовольственных рынков.

Как ранее сообщал “источник”, столичные кафе и рестораны готовятся к открытию летних площадок и террас, но возобновлять работу не спешат.