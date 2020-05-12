В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего

В среду, 13 мая, в Украину придет антициклон: будет сухо, без осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В стране будет преобладать сухая погода. Однако температура воздуха понизится.

Ближайшей ночью в западных, северных и во многих центральных областях есть вероятность заморозков. 13 мая днем температура воздуха в Украине составит +12…+17 градусов.

В Киеве среда будет солнечной и без осадков. Ночью в столице +2…+5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов.

В четверг, 14 мая, в Киеве – снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов.

Напомним, 12 мая в Европе прогнозируют морозную и снежную погоду.

Подробнее про аномальную погоду читайте в материале “источника”: Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.