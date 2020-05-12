Сергей Бабкин поздравил жену с годовщиной нежными фото их тайного венчания

11 мая Сергей и Снежана Бабкины отметили 12-летие венчания, и в честь памятной даты певец поделился с поклонниками трогательными фото создания их семьи. “Наше Начало! Делюсь самым сокровенным – таинством Венчания!” – написал Бабкин под серией черно-белых снимков из маленького храма, соседствующего с магазином.
Бабкины обвенчались тайно в 2008 году, когда оба еще находились в предыдущих браках.
“Первый поцелуй у нас был третьего декабря, и уже в мае мы обвенчались. Тайно от всех. По документам будучи еще я замужем, а Сергей – женатый. Нас никто не хотел венчать, мы нашли священника, который согласился тайно это сделать”, – рассказывала Снежана в программе “Светская жизнь” в 2017 году.
Официально зарегистрировать брак паре удалось лишь в 2009 году. Вместе они воспитывают двоих детей, 11-месячного сына Елисея и 13-летнего Артема. Также у Сергея есть сын Илья, который живет в Канаде вместе с матерью и ее мужем.
- Ранее Снежана Бабкина рассказала, как они с мужем потеряли крупную сумму денег, которую копили не один год. Это произошло в начале марта, до введения в стране карантина.
- В начале марта старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных попал в реанимацию – врачи диагностировали у Артура воспаление легких с осложнениями. Несколько дней мальчик провел в палате интенсивной терапии, а 10 числа был переведен в стационар.