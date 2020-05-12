Легенда “Формулы-1” объявил о сенсационном решении

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам серии “Формула-1” Себастьян Феттель объявил, что по окончании текущего сезона покинет “Феррари”.

Слова немецкого гонщика приводит официальный сайт “Формулы-1”.

“Мои отношения с “Феррари” завершатся в конце 2020 года. Для достижения наилучших результатов в этом виде спорта очень важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что у нас нет желания оставаться вместе после окончания этого сезона“, – сказал Феттель.

Также гонщик отметил, что это решение не связано с финансовой стороной вопроса. По словам Феттеля, он еще не определился со своим будущим. В то же время он подчеркнул, что надеется разделить со своей нынешней командой еще несколько прекрасных моментов перед своим уходом.

Ранее “источник” сообщал, что команда Формулы-1 специально собиралась заразить своих пилотов коронавирусом.