Готовы устроить “шоу” в Раде: как люди Коломойского хотят “свернуть” главу НБУ

Депутаты Верховной Рады, близкие к олигарху Игорю Коломойскому, могут попытаться устроить “шоу” в парламенте во время выступления там 13 мая главы Национального банка Якова Смолия с тем, чтобы в дальнейшем добиться смены руководства НБУ.

Об этом сообщил “источнику” президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

По его словам, кроме давления на самого Смолия, присутствуют попытки поменять его заместителей через Совет Нацбанка, тем самым увеличив количество лояльных людей в структуре регулятора.

Предстоящий доклад Смолия в стенах парламента по накалу эмоций, может стать психологическим триллером, поскольку в нынешнем созыве достаточно народных депутатов, готовых устроить нужное “шоу”.

“Согласно закону, глава Нацбанка может быть уволен по ограниченному списку причин, среди них личное заявление или потеря деловой репутации. Задача заинтересованных лиц в том, чтобы добиться в стенах Рады психологического давления на Смолия, вывести его из равновесия. Как результат, можно добиться личного отказа от занимаемой должности или какую-то из его реакций назвать потерей деловой репутации. В законодательстве очень размыто говорится о деловой репутации, поэтому можно прогнозировать решения этого вопроса в судах“, – отмечает Козак.

Однако, как раз с вопросом доверия у Смолия все не так уж плохо. Согласно данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, уровень недоверия населения к действиям НБУ буквально за несколько месяцев снизился в два раза.

Если в феврале 2020 года регулятору не доверяли более 33% украинцев, то в апреле эта цифра составляла уже 15,8%.

Это самый динамичный рост доверия среди центральных органов власти. Для примера, недоверие к действиям правительства уменьшилось с 36,5% до 25,2%, а Верховная Рада и Национальная полиция, наоборот, увеличили этот негативный показатель до 37,9% и 19,9% соответственно.

Подробнее о том, кто стоит за атакой на Смолия, и есть ли основания для перезагрузки руководства Нацбанка, читайте в материале “источника”: Коломойский против Нацбанка: чего хочет добиться олигарх.