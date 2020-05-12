Дело не в масках: в Минздраве рассказали, что может спасти украинцев от второй волны коронавируса

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Ляшко пояснил, что массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

“Ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году”, – заявил Ляшко.

По его словам, вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.

“Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа”, – добавил замминистра.

Ранее “источник” сообщал, что вакцины от туберкулеза и полиомиелита стимулируют врожденный иммунитет и потому могут давать некоторый защитный эффект от коронавируса.