В Киеве начинаются отключения горячей воды: даты и список улиц

В Киеве с 12 мая начали отключать горячую воду для проведения гидравлических испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В первую очередь отключение горячей воды начнется на Оболони, Минском массиве и на Куреневке.

Испытания будут проводиться поэтапно в различных зонах теплоисточников в соответствии с ранее утвержденным графиком.

На каждом отдельном участке, как предполагается, гидравлические испытания продлятся около двух недель.

Тестирование хотели провести еще в начале апреля, однако тогда процесс решили отложить из-за карантина и массового нахождения граждан дома.

На период с 12 по 25 мая горячую воду отключат на таких улицах: Коноплянская, Резервная, Озерная, Богатырская, Бережанская, Приречная, Северная, Полярная, Кондратюка, Калнышевского, Вышгородская, Попова, Автозаводская, Макеевская, Минское шоссе, улица Шахтерская, Дегтяренко, Вербовая, Приозерная, проспект Героев Сталинграда, Оболонский проспект.

Как сообщал “источник”, ранее власти Киева сделали важное заявление по отключению горячей воды во время карантина.