НАБУ приняло неожиданное решение по делу экс-замминистра Грымчака: первые подробности

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого правоохранители подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом Грымчак написал в Facebook.

“Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления“, – отметил он.

“Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов“, – добавил Грымчак.

14 августа 2019 года сотрудники НАБУ и СБУ задержали Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов.

30 января 2020 года экс-чиновника по решению суда освободили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Тогда же Грымчак заявил, что будет добиваться снятия обвинений в отношении него, поскольку уголовное дело, по его словам, было заказным.

Как сообщал “источник”, 15 августа 2019 года Грымчаку правоохранители сообщили о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.