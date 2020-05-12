Коронавирус продолжает “атаку” на Киев: онлайн трансляция брифинга Кличко

Во вторник, 12 мая, мэр Киева Виталий Кличко проведет брифинг, на котором расскажет о текущей ситуации с коронавирусом в Киеве.

Онлайн трансляция брифинга доступна на сайте “источника”.

По состоянию на утро, 12 мая, в Киеве 1930 человек болеют COVID-19, а в области 1023. О текущей ситуации за сутки в столице и отдельно по районам Киева расскажет Кличко.

Брифинг начнется в 12:00.

В общем в Украине COVID-19 подтвердили у 16 023 человек. Среди них погибло 425 человек. Но также уже 3 373 пациентов выздоровели.

Ранее “источник” сообщал, что Черновицкая область приняла решение сохранить жесткие меры карантина, пока в других областях пошли на его смягчение.

Напомним, что ранее замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что метро в стране будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.