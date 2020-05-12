Похудевшая Ирина Билык на карантине кардинально сменила стиль: фото

На карантине Ирина Билык решилась на эксперимент с имиджем, и перемена пошла ей на пользу: артистка показала фанатам снимок, на котором ее едва можно узнать. Заметно похудевшая певица позирует в строгом брючном костюме, с короткой стрижкой и лаконичным нюдовым мейкапом с акцентом на глазах.

“Карантин на всех повлиял по разному”, – написала она.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Поклонники звезды высоко оценили ее преобразование. “Цвет волос – супер”, – пишут в комментариях. – “На Вас, Ирина, карантин по-моему очень повлиял. Выглядите просто СУПЕР”, “Ирочка так похудела! Самая лучшая певица и артистка”.

Ранее Билык призналась, что не стесняется своего возраста, и шестой десяток разменяла с гордостью.

“Выгляжу и чувствую себя замечательно! Хочу, чтобы многие украинские женщины, увидев афишу или посетив мой концерт, поняли, что после этой даты в жизни начинается новый этап. И после 50 мы можем быть только лучше! – сказала она. – Как только я решила, что у меня будет маленький сын, почувствовала себя красивой. Признаюсь честно, прежде я никогда не чувствовала себя красивой. Ведь раньше я подавляла себя, нагнетая ситуацию, ругала себя, что говорю и делаю все не так… Сейчас я стала такой, какая есть на самом деле. И когда ты излучаешь красоту изнутри, люди начинают ее замечать”.