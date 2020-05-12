Пожарных спасают от коронавируса: всплыли новые детали и видео жуткого пожара в больнице России

Пожарные проходят дезинфекцию после борьбы с огнем, который вспыхнул в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге (Россия), где лечились пациенты с коронавирусом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Список жертв пожара пока составить не могут. Эту задачу усложняет то, что к утру в больнице были еще и погибшие от COVID-19. Врачи и спасатели сопоставляют информацию.

Напомним, возгорание на 6 этаже медучреждение началось в 06:22. Об этом сообщал коллегам врач-реаниматолог. Медики увидели задымление и сразу вызвали спасателей. Также они сами начали проводить эвакуацию пациентов из других отделений, так как пройти в реанимацию из-за дыма уже было невозможно.

По приезду пожарные также эвакуировали из здания 15 человек – их вывезли на каталках.

По предварительным данным, в огне погибло пять человек. Отмечают, что они были заражены коронавирусом и находились в одной палате.

Причиной возгорания в экстренных службах называют неисправность электрооборудования. Вероятно, пожар начался из-за перегрузки аппарата искусственной вентиляции легких.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара пациентов реанимации.





Как сообщал “источник”, ранее в Красногорске в хосписе для пожилых людей вспыхнул страшный пожар, в результате которого погибли 9 человек.