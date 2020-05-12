“Посыл был добрым”: украинская экс-чемпионка высказалась о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме

Бывшая украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова высказалась о съемках своих звездных соотечественников и коллег Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о церкви.

Слова экс-спортсменки приводит Tribuna.com.

Так, Шатерникова заявила, что не готова давать оценки действиям боксеров. По ее словам, Усик и Ломаченко выбрали сложный путь, который она не намерена оправдывать.

Тем не менее, бывшая чемпионка по боксу отметила: “В этом фильме есть хорошие посылы о вечном, добром и правильном. Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев“.

Также Шатерникова подчеркнула, что в отличие от Ломаченко она не считает россиян братьями.

Ранее “источник” сообщал, что сильнейший теннисист страны жестко раскритиковал Усика и Ломаченко.