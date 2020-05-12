ЛОВГА: Общие потери озимых и яровых культур минимальны

Состоялось очередное селекторное совещание в формате видеоконференции под председательством заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого по вопросам агропромышленного развития.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Во время мероприятия представителями областей предоставлена ​​информация о текущем состоянии посевов сельскохозяйственных культур и влагообеспеченности почвы с учетом погодно-климатических условий, сложившихся в марте-мае 2020 года.

По словам директора Департамента агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации Сергея Хлякина, в Луганской области общие потери озимых и яровых культур минимальные и составляют около 1% посевного клина.

Доведена информация о возможном алгоритме получения средств из резервного фонда бюджета в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, которые нанесли ущерб посевам, или привели к их гибели.

Во время видеоконференции были также рассмотрены вопросы состояния реализации в 2020 году государственной политики, направленной на осуществление финансовой поддержки развития отраслей аграрного сектора.