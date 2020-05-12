Ляшко рассказал, когда на Донбассе откроют КПВВ

Открытие контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе будет рассматриваться вместе с возможностью открытия других пунктов на границе.

Об этом сообщил в интервью “РБК-Украина” главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы будем рассматривать возможность открытия КПВВ вместе с возможностью открытия других пунктов на границе. Как граница так и пункты пересечения могут рассматриваться комплексно, когда будет стабилизация эпидситуации как в Европейском регионе, так и в других странах-соседях, так и на оккупированных территориях”, – отметил он.

На вопрос журналиста, когда же Украина сможет открыть границы, главный санитарный врач ответил следующее:

“Еженедельно в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение к этому времени не принято. Поэтому Украина внимательно следит за ними. Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по схожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть как они будут открывать (границы – ред.). Понимаете, коронавирус – новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются“.