С 12 мая возобновляют работу сервисные центры МВД

С 12 мая 2020 года, сервисные центры МВД постепенно возобновляют свою работу с возможностью посещения всех сервисных центров МВД гражданами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины



«Для возобновления работы с учетом карантинных требований Главный сервисный центр МВД разработал и запустил функционал записи в электронной очереди для получения услуг. Онлайн-запись в электронную очередь через официальный вебсайт Главного сервисного центра МВД – это новая облегченная процедура записи граждан в сервисные центры МВД для получения услуг. Он позволяет сэкономить время и снизить вероятность подхватить коронавирусную инфекцию », – прокомментировал заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Сервисные центры МВД будут предоставлять все административные услуги, кроме принятия практических экзаменов на право управления транспортным средством.

«Услуги будут предоставляться с соблюдением карантинных требований, а именно: пребывание одного лица на 10 м и с учетом дистанции между посетителями не менее 1.5 метров. Запись для получения административных услуг будет производиться только по предварительной записи », – добавил начальник РСЦ МВД в г. Киеве Николай Рудык.

В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись для получения услуг будет проводиться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.



Для онлайн-записи необходимо зайти на сайт Главного сервисного центра МВД. Выбрать раздел «Запись в электронную очередь» и пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA (это общегосударственная электронная система идентификации лица, которая позволяет использовать все возможные в Украине способы электронной идентификации). После идентификации заходим в сам функционал, который:

• сохраняет информацию обо всех имеющихся онлайн-регистрациях в очереди пользователя;

• позволяет в пару кликов записаться на свободную дату и время для получения услуги или отменить свою запись при необходимости;

• автоматически отправляет сформированный талон электронной очереди на указанный электронный адрес;

• имеет алгоритм распределения граждан, желающих получить услугу с учетом соблюдения карантинных мероприятий;

• автоматически устанавливает ограничения количества записей в день – в частности, записаться на выбранную услугу можно только один раз в сутки.

Сформированный талон электронной очереди необходимо показать администратору сервисного центра МВД для получения услуги. Онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица является основанием для отмены регистрации в электронной очереди.

Видеоинструкция функционала онлайн-записи в электронную очередь в сервисные центры МВД можно посмотреть на YouTube-канале по ссылке: https://youtu.be/qz7juSHqixE

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или в сообщениях на официальной Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД, узнать новости сервисных центров MBC – на сайте Главного сервисного центра МВД.