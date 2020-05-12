В Попасной временно закроют для движения авто ж/переезд по улице Железнодорожников

В связи с выполнением ремонтных работ капитального характера с 13 мая по 15 мая будет закрыто движение автомобильных средств через железнодорожный переезд без дежурного работника 986км + 100м перегона Попасная-2 – Камышеваха, расположенного на автомобильной дороге по ул. Железнодорожников в г. Попасная.

Об этом сообщает городской совет со ссылкой на информацию структурного подразделения «Попаснянская дистанция пути».

На это время движение автотранспортных средств будет осуществляться через железнодорожный переезд 983 + 026 м перегона Попасная-2 Камышеваха, расположенного на автомобильной дороге С-131205 Камышеваха – Александрополье 0км + 100м.