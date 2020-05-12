Международный день медсестры: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

12 мая ежегодно в Украине и мире отмечают праздник – День медицинской сестры.
“источник” подготовил самые лучшие поздравления и яркие открытки к празднику.
Медицинская сестричка,
Ты парящая, как птичка
И легка, и весела,
Обязательна, добра.
Жизнь больным ты облегчаешь,
Всех заботой окружаешь.
Мы тебя все обожаем
И в твой праздник пожелаем:
Будь здоровой и счастливой,
И всегда такой красивой,
Никогда не унывай.
Ты любима нами, знай.
Поздравляем вас с Международным днем медицинской сестры! Хотим пожелать, прежде всего, отличного здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота возвращается к вам в двойном объеме, радует вас приятными моментами, словами и улыбками людей, которых вы делаете крепче и счастливее. Теплоты вам и добрейших подарков судьбы.
За вашу работу, заботу и ласку –
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.
Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всем вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть все то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами.
Я в день праздника желаю
Позитива и добра,
Чтобы ты была счастливой,
Медицинская сестра.
Чтоб уколы и пилюли
Ты с улыбкой раздавала,
Чтоб людей только хороших
На пути своем встречала.
Все болезни в нашем мире
Пусть исчезнут навсегда,
А лекарством главным будет
Пусть любовь и доброта.