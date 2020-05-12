Международный день медсестры: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

12 мая ежегодно в Украине и мире отмечают праздник – День медицинской сестры.

“источник” подготовил самые лучшие поздравления и яркие открытки к празднику.

Медицинская сестричка,

Ты парящая, как птичка

И легка, и весела,

Обязательна, добра.

Жизнь больным ты облегчаешь,

Всех заботой окружаешь.

Мы тебя все обожаем

И в твой праздник пожелаем:

Будь здоровой и счастливой,

И всегда такой красивой,

Никогда не унывай.

Ты любима нами, знай.

Поздравляем вас с Международным днем медицинской сестры! Хотим пожелать, прежде всего, отличного здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота возвращается к вам в двойном объеме, радует вас приятными моментами, словами и улыбками людей, которых вы делаете крепче и счастливее. Теплоты вам и добрейших подарков судьбы.

За вашу работу, заботу и ласку –

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.

Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всем вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть все то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами.

Я в день праздника желаю

Позитива и добра,

Чтобы ты была счастливой,

Медицинская сестра.

Чтоб уколы и пилюли

Ты с улыбкой раздавала,

Чтоб людей только хороших

На пути своем встречала.

Все болезни в нашем мире

Пусть исчезнут навсегда,

А лекарством главным будет

Пусть любовь и доброта.