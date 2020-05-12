Актуальная информация о заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 12 мая

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1105 детей и 3114 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 375 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 580 случаев;

Волынская область – 496 случаев;

Днепропетровская область – 748 случаев;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 525 случаев;

Закарпатская область – 748 случаев;

Запорожская область – 331 случай;

Ивано-Франковская область – 1133 случая;

Кировоградская область – 425 случаев;

г. Киев – 1930 случаев;

Киевская область – 1023 случая;

Львовская область – 825 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 225 случаев;

Одесская область – 653 случая;

Полтавская область – 248 случаев;

Ровенская область – 1028 случаев;

Сумская область – 157 случаев;

Тернопольская область – 1021 случай;

Харьковская область – 623 случая;

Херсонская область – 162 случая;

Хмельницкая область – 182 случая;

Черновицкая область – 2396 случаев;

Черкасская область – 343 случая;

Черниговская область – 79 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.