Актуальная информация о заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 12 мая

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1105 детей и 3114 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 375 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 580 случаев;
- Волынская область – 496 случаев;
- Днепропетровская область – 748 случаев;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 525 случаев;
- Закарпатская область – 748 случаев;
- Запорожская область – 331 случай;
- Ивано-Франковская область – 1133 случая;
- Кировоградская область – 425 случаев;
- г. Киев – 1930 случаев;
- Киевская область – 1023 случая;
- Львовская область – 825 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 225 случаев;
- Одесская область – 653 случая;
- Полтавская область – 248 случаев;
- Ровенская область – 1028 случаев;
- Сумская область – 157 случаев;
- Тернопольская область – 1021 случай;
- Харьковская область – 623 случая;
- Херсонская область – 162 случая;
- Хмельницкая область – 182 случая;
- Черновицкая область – 2396 случаев;
- Черкасская область – 343 случая;
- Черниговская область – 79 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.