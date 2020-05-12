В ОРЛО водитель погрузчика подорвался на противотанковом фугасе

Вчера, 11 мая, во временно неподконтрольном п. Павловка (г.Брянка) в результате подрыва на противотанковом фугасе пострадал водитель фронтального погрузчика.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Как стало известно, водитель, мужчина 1995 г.р., управлял транспортным средством в районе карьера по ул.Урицкого при проведении дорожных работ, когда произошёл подрыв, предположительно, противотанкового фугаса.

С диагнозом: ожог пламенем лица и правой кисти 1 и 2 степени, закрытым переломом правого луча в типичном месте, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, в состоянии лёгкой степени тяжести, пострадавший переведён в хирургию Стахановской ЦГБ.