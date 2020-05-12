В Попасной открылся рынок

12 мая начало работу Дочернее Предприятие «Рынок города Попасная» Луганского облпотребсоюза.

Об этом сообщает исполком Попаснянского городского совета.

Торговые места приведены в соответствие с противоэпидемическими требованиями во время карантина, обеспечено наличие на входе (въезде) на территорию рынка диспансеров с антисептиками и прохождения бесконтактного температурного скрининга, допуск на территорию рынка работников, продавцов и посетителей осуществляется через вход с улицы Кузнечная исключительно по наличии надетой медицинской маски.

Контроль за соблюдением требований по профилактическим мерам противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и оперативное устранение возможных нарушений обеспечивается руководством рынка.