Есть ли шансы на снятие карантина: статистика по коронавирусу в Украине по областям, карта

По состоянию на 12 мая в Украине обнаружено 16 023 случая коронавирусной инфекции, из-за чего карантин могут продлить.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Киеве и области, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровненской и Тернопольской областях.

Снятие карантина в отдельных областях будет зависеть от ситуации с заболеваемостью. Исходя из этого, будет адаптивный карантин, что устанавливает местная власть.

За сутки подтвердили инфицирование COVID-19 у 375 человек. Отметим, что это количество случаев меньше, чем за 10 мая.

Как ранее сообщал “источник”, Черновицкая область приняла решение сохранить жесткие меры карантина, пока в других областях пошли на его смягчение.