В МККК назвали количество граждан, считающихся пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе

Красный Крест разыскивает 750 человек пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в Красном Кресте в ответе на запрос УНН .

“За время нашей работы в Украине мы разработали собственную базу данных по пропавших без вести. Мы заносим в нашу базу случаи, которые рассказали нам родственники пропавшего человека, обратившихся к нам и попросивших найти своих близких. Поэтому наш список не является репрезентативным для всех пропавших без вести. Сегодня у нас около 750 открытых дел , все эти лица исчезли в результате конфликта на Донбассе “, – сообщили в МККК.

К тому же в МККК напомнили, что сейчас представительства организации собирают информацию о пропавших в разных городах Украины.

“Делегация МККК в Украине имеет специальный отдел, который занимается потребностями пропавших людей и восстановлением семейных связей. Кроме того, у нас есть офисы в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Мариуполе, где также работают специалисты отдела “, – отметили в организации.