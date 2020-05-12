На Луганщине начали смягчать карантинные меры. ВИДЕО

С 11 мая в Украине стартовал первый этап ослабления карантина. Кабмин разрешил работу салонов красоты, парикмахерских, стоматологии, летних площадок кафе и ресторанов.

Как рассказал Суспільному администратор ресторана в Северодонецке Артем Грищенко, с начала карантина еду в заведении можно было только заказать домой. Сегодня открыли летнюю площадку.

– Посещение заведения в количестве не более двух человек с дистанцией минимум 1,5 метра от стола к столу с обязательной дезинфекцией рук на входе. Люди приходят в заведение и заказывают на входе. Мы сразу делаем расчет и люди ждут, пока будет готов их заказ, – говорит администратор ресторана.

По словам основательницы салона красоты Татьяны Рудь, ее заведение из-за карантина имеет право работать только по предварительной записи.

– На десять квадратных метров не более одного клиента. Плюс мастер, – говорит Татьяна Рудь.

Напомним, Правительство продлило общегосударственный карантин до 22 мая.