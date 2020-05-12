В Киеве пьяный мужчина с любовницей устроил “гонки” с копами и уснул на траве: фото

В Киеве пьяный водитель с любовницей скрывался на авто от полиции.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Подозрительное авто правоохранители заметили на проспекте Павла Тычины. Машина марки Chevrolet (AI8249IK) выезжала на встречную полосу движения.

Полиция потребовала водителя остановиться, однако тот проигнорировал. Из-за этого началась погоня, в результате которой авто было остановлено.

При задержании водитель и пассажирка оказывали активное сопротивление. От прохождения теста на наличие алкоголя в организме на приборе Драгер при понятых водитель отказался.

Позже мужчина в состоянии опьянения уснул при задержании на траве. Выяснилось, что мужчина рассекал по ночному городу со своей любовницей, в то время как жена была на даче с детьми. Ей сообщили о происшествии.

Полиция составила протоколы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и за несоблюдения карантина (оба находились в общественном месте без масок). Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку. Любовников доставили в отделение полиции.

Как сообщал “источник”, в центре Киева водитель за рулем автомобиля Lexus пытался скрыться от правоохранителей, однако врезался в столб и был задержан.