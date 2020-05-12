В России вспыхнул страшный пожар в “коронавирусной” больнице, много погибших: видео

В Санкт-Петербурге вспыхнул страшный пожар в больнице Святого Георгия – возгорание произошло в реанимационном отделении на шестом этаже.

Об этом сообщает Telegram-канал “Мash на Мойке”.

По предварительным данным, погибли четыре пациента – они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении их было 16, но остальных врачи успели спустить на этажи ниже.

Отмечается, что всего из здания эвакуировано около 150 человек.

Больница Святого Георгия была перепрофилирована в инфекционный стационар на 479 коек в средине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Как сообщал “источник”, ранее в Красногорске в хосписе для пожилых людей вспыхнул страшный пожар, в результате которого погибли 9 человек.