Устраивали “сафари”: в Харькове поймали банду подростков, зверски избивавших людей, фото

В понедельник, 11 мая, в Харькове правоохранители задержали банду подростков, которая терроризировала район.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Харьков 1654″.

Ребята 13-16 лет “промышляли” в районе Основа. Они толпой нападали на людей и избивали ради развлечения. В полиции получили доказательства двух преступлений, которые они совершили.

Подростков задержали. Следователи будут выяснять информацию о других нападениях и жертвах банды.

В сети опубликовали фото с места задержания.

Также на снимках есть мужчина, который оказался куратором банды. Именно он направлял на кого нападать.

Как сообщал ” источник”, ранее в Харьковской области похитили 17-летнего парня, которого жестоко избили и изнасиловали.

Позже выяснилось, что Вячеслава Тунгускова из поселка Рогань, которого нашли 6 мая изувеченным на остановке в городе Харькове, жестоко избил отец девушки, к которой он приставал, вместе со своим товарищем.