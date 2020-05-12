Киев ослабляет карантин: что можно, а что нельзя с 12 мая

С вторника, 12 мая, в Киеве вводится первый этап ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 12 мая в столице откроют

непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 кв. м площади;

салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы). Закрытые для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.д.;

салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы). Закрытые для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.д.; летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;

парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается). При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): с соблюдением требования не более 1 сотрудника 10 кв. и не более 1 клиента на 10 кв. м;

адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

автокинотеатры.

Отмечают, что разрешение на открытие действует при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих требований к качеству продуктов питания и особых порядков проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных и других мероприятий.

Что будет работать с ограничения

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет). Принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемических ограничений.

Напомним, что остальные противоэпидемические ограничения продолжают действовать.

В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках. Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц, пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции.

Пока остаются закрытыми

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

Как сообщал “источник”, в рамках ослабления карантина, со вторника, 12 мая, в Киеве будет увеличено количество некоторых рейсов общественного транспорта.