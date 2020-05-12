Заклеил рот и потащил в лес: в Харькове насильник жестоко поиздевался над девочкой, фото

В Харькове 15-летняя девочка стала жертвой насильника – мужчина схватил ее и потащил в лес.

Об этом сообщает Telegram-канал “ХС | Харьков”.

“Девочка шла с ул. Челюскинцев в сторону ул. Чайковской к парню, созванивались они в 22:10, она сказала, что будет переходить дорогу. В 22:30 трубку она уже не брала, ее начали искать”, – сказано в сообщении.

По словам пострадавшей, на нее напали уже в доме, она предлагала насильнику забрать телефон и деньги и отпустить ее, но он заклеил ей рот и изнасиловал. После этого девочка вырвалась, но ее рюкзак остался в руках насильника.

Отмечается, что злоумышленника вскоре задержали. Его зовут Рамзан, он приехал в Украину 8 месяцев назад, учится в ХАДИ. В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

Как сообщал “источник”, под Днепром полицейские разыскивают педофила, который изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.