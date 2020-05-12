Гороскоп на 12 мая: Скорпионам не нужно быть слишком самокритичными, а Водолеям стоит взять выходной

Хотите знать, что вас ждет 12 мая? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно доверять ситуации, а кто не должен увлекаться рутинными делами.

Овен

Полностью контролировать все дела у вас в этот день не получится. Стоит довериться интуиции, чтобы поймать нужное течение. Не пытайтесь торопить события, иначе окажетесь совсем не там, где планировали. Важно не терять из виду нужных людей.

Телец

Не убегайте от своих прямых обязанностей. Конечно, вам хочется заниматься чем-то веселым и интересным, но обычные дела сами себя не закончат. Завершите сначала то, что не решится без вас, и только потом беритесь за развлечения.

Близнецы

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих. Также вам стоит помириться с давним обидчиком.

Рак

Раков ждет множество интересных и сложных дел. Вам точно будет не скучно, но и нервы придется немного потратить. Не обращайте внимания на собственную неуверенность в своих силах, вы сейчас сами себя пытаетесь сбить с пути.

Лев

Постарайтесь сконцентрироваться на делах, которые вам приятны. Не стоит слишком увлекаться рутиной, лучше прогуляйтесь с друзьями, займитесь приятными домашними хлопотами. В это время вам важно набраться сил и хороших эмоций.

Дева

Поберегите свое здоровье, пройдите врачей, если давно собираетесь это сделать. Не лишним будет провести плановый осмотр организма. Также стоит пить больше воды и исключить кофеин и сигареты. Ваше тело просит позаботиться о нем.

Весы

Обаяние поможет вам добиться желаемого, но сильные эмоциональные всплески будут мешать. Отвлекайтесь от дел, которые вам неприятны. И не игнорируйте свою усталость, тело само подскажет, когда стоит взять отгул и выспаться хорошенько.

Скорпион

Не стоит слишком критично к себе относиться. Вы занимаетесь тем, чем считаете нужным, делайте это с самоотдачей. Тогда результат не заставит себя ждать. Что касается ваших сомнений в своей привлекательности, они только у вас в голове. Разберитесь с ними.

Стрелец

Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.

Козерог

Вам придется принять важное решение, которое повлияет на ход событий. Будет страшно, но сделать шаг все-таки стоит. Вам может показаться, что вы одни на своем пути. Но союзники просто пока не дают о себе знать. Они появятся как только будут вам нужны.

Водолей

Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.

Рыбы

Пусть сейчас вы и не на высоте, но совсем скоро ситуация кардинально изменится. Если приложите определенные усилия, сможете приблизиться к желаемому достаточно быстро. В ваших руках ваше ближайшее будущее, действуйте активно.

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