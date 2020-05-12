Под Киевом женщина устроила огненный “сюрприз” бывшему мужу и поплатилась

В одном из сел Сколковского района Киевской области правоохранители задержали женщину, которая подожгла дом бывшего мужа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в полицию 9 апреля. После локализации пожара правоохранители выяснили, что дом был полностью уничтожен огнем, пострадавших при этом не оказалось.

Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастна 48-летняя жительница того же села – экс-супруга хозяина дома, основной версией правоохранителей стал поджог из-за личной неприязни к мужчине.

Подозреваемая была задержана, ей предъявили подозрение по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение имущества). Ей грозит срок заключения до 10 лет.

Дело было передано в суд.

Как сообщал “источник”, ранее в Одесской области сгорел автомобиль, который был припаркован на автостоянке рядом с жилыми домами. Выяснилось, что он принадлежал местному прокурору, правоохранители подозревают поджог.