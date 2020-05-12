Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: прогноз на 12 мая

По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 мая, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, в западных областях существенно похолодает.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Не ожидается осадков только в юго-восточном регионе – в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Здесь воздух прогреется днем до +25 градусов. В центральных и северных обастях дожди и грозы принесут незначительное похолодание. Температура воздуха будет достигать +21…+22 градуса.

Холодней всего будет в западных областях Украины. Здесь ожидаются дожди с грозами, воздух прогреется всего до +14…+16 градусов.

В Киеве во вторник, 12 мая, ожидаются дожди, вероятны грозы. Температура днем +19…+21 градус, ночью – +12…+14 градусов. Ветер переменится с юго-западного на северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщал “источник”, май в Украине будет теплее, чем в предыдущие годы, “африканская жара” накроет страну под конец месяца.