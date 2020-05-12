В Украине намечается еще одно повышение пенсий: кто и сколько получит

С 1 июля 2020 года в Украине в очередной раз повысится прожиточный минимум, что повлечет за собой повышение отдельных видов пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, отмечается, что минимальная выплата гражданам вырастет до 2118 гривен, размер минимальной пенсии в стране соответственно вырастет на 74 гривны и будет составлять 1712 гривен. Такую пенсию на данный момент в Украине получают 80 тысяч человек – 0,7% от общего числа – они достигли пенсионного возраста, но не набрали достаточно лет стажа для получения пенсии.

Также, помимо роста минималки, будут пересчитаны выплаты пенсионерам за перенабранный стаж – каждый пенсионер, который имеет стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получит 1% надбавки от минималки за каждый “лишний” год (по 16,38 грн). С 1 июля надбавка увеличится до 17,12 грн за год.

Следует напомнить, что ранее Пенсионный фонд анонсировал надбавку к пенсии по 500 гривен для пенсионеров старше 80 лет каждый месяц.

Как сообщал “источник”, ранее в Пенсионном фонде пояснили, что при индексации пенсий главную роль играет размер заработной платы пенсионера, а не продолжительность его трудового стажа.