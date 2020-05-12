“Главную” проблему украинцев после карантина высмеяли забавной фотожабой

В сети высмеяли проблему появления у украинцев лишнего веса после периода карантина.

Соответствующая фотожаба размещена на Facebook-странице “Баба і кіт”.

На фото – толстый рыжий кот, сидящий на заборе. Подпись под фото: “Ты что на меня смотришь? А ты сам после карантина не толстый, да?“.

Период карантина характеризуется малоподвижным образом жизни большинства украинцев.

“Нашу фигуру ничто не испортит“, – прокомментировала пользователь Facebook Мария Скалько.

Как сообщал “источник”, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснется целого ряда сфер деятельности.

Также сообщалось, что Львовская область отказалась смягчать карантин с 11 мая и решила сделать это с 15 мая. Такое решение власти региона объяснили ростом числа заразившихся коронавирусом в области.