Прикрываются женщинами и детьми: цинизм боевиков ДНР показали на фото

Украинские военные показали на фото пример того, как боевики на оккупированном Донбассе прикрываются женщинами и детьми.

Соответствующее фото разместил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц)

“Яркий пример подлинной сущности российских оккупантов. Всегда прикрываться мирным населением, женщинами и детьми“, – написал он.

На фото боевик с автоматом позирует на фоне замаскированных подземных укреплений, расположенных в непосредственной близости от частных жилых домов.

В районе какого населенного пункта сделано фото, не уточняется.

Как сообщал “источник”, в начале мая боевики накрыли ракетами жилые дома на Донбассе. Обстрел был осуществлен в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области.

Также ранее в сети появились подробности мощного ответа ВСУ на провокации врага на Донбассе.