Ученые ужаснули заявлением о глобальном потеплении: миллионы людей потеряют дома

К 2100 году уровень мирового океана может повыситься на 1,3 метра, вследствие чего отдельные города могут оказаться под водой.

Об этом сообщается в прогнозе климатологов, опубликованном изданием Science Alert.

Так, по мнению экспертов, из-за глобального потепления карта мира может полностью измениться в течение следующих 80 лет. В частности, с 2030 года ледяные покровы в Западной Антарктиде и Гренландии начнут серьезно терять массу, уровень моря начнет подниматься, и с большой вероятностью береговая линия начнет полностью перекраиваться.

Как считают эксперты, примерно 10% населения Земли (до 800 миллионов человек) могут потерять свои жилища.

Относительно Парижского соглашения о климате эксперты уточняют, что эти меры могут снизить масштабы проблемы, но не решат ее полностью – уровень океана все равно будет подыматься.

“Предыдущие оценки повышения уровня моря были слишком низкими”, – говорит глава отдела анализа Потсдамского института изучения климата Стефан Рамсторф.

Также, по словам специалистов, дополнительный объем воды усилит штормы и тропические циклоны, что несет угрозу для людей, которые живут в прибрежных городах.

Как говорится в исследовании, “ледяные щиты” Гренландии и Западной Антарктики содержат объем воды, который может поднять океаны примерно на 13 метров.

Как сообщал “источник”, ранее команда ученых из лондонского университета представила план модификации земной стратосферы, который может помочь задержать глобальное потепление.