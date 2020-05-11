Услуги толкового «мужа на час»

Множество различных агентств предоставляют услугу «муж на час» во всех городах страны. Среди таких мастеров часто можно встретить людей с высшим образованием, выпускников колледжей и технических учебных заведений. Но предоставлять услуги в этой сфере деятельности могут далеко не все, кто способен держать в руках отвертку, дрель или перфоратор. Такие специалисты не должны подтверждать наличие необходимой специальности или специального уровня подготовки. Исключение составляют работы, связанные с монтажом электропроводки и выполнение работ в газовом хозяйстве. В этом случае нужно подтверждать свою квалификацию соответствующими документами.

Муж на час: как работает, что умеет

Для начала этот работник должен обзавестись своим инструментом, или, если его нет, знать, где его можно оперативно арендовать. Если мастер приходит к клиенту с пустыми руками, требует предоставить инструменты, прощайтесь с ним еще на пороге.

Многие специалисты являются универсалами, могут не только отремонтировать звонок на входе в квартиру, но и починить краны, подключить стиральную машину, собрать мебель и др.

Но есть также узкоспециализированные мастера, которые отлично владеют навыками сантехника (подробнее: https://poslugy.ua/ru/harkiv/poslugy-santehnika/) или плиточника. Поэтому обращаясь к конкретному специалисту за предоставлением определенной услуги, уточните, сможет ли он решить вашу проблему.

Большинство мастеров способны:

заменить трубы, краны, установить любую сантехнику;

подключить стиральную, посудомоечную машину;

собрать, установить, подключить душевую кабинку, бойлер;

разобрать, собрать любую мебель – кухонную, в прихожую, спальню;

подключить и настроить работу компьютера;

повесить в комнате люстру выполнить замену электрокоммуникаций (розеток, выключателей, проводов, лампочек и др.);

отремонтировать любую бытовую технику;

поклеить во всей квартире или в отдельной комнате обои;

уложить ламинат, линолеум, повесить шторы и выполнить множество других работ по дому.

На сайте «Послуги.UA» регистрируются представители различных специальностей, среди которых можно найти мастера на час для монтажа электропроводки.

Но лучше для выполнения таких работ приглашать профессионала – электрик в Киеве выполнит сложные электротехнические работы безопасно, качественно, устранит аварийную ситуацию максимально оперативно.

Мастера, которые предлагают свои услуги в решении любых бытовых проблем, имеют на сайте много отзывов о своей работе, указывают в анкете перечень услуг, которые они предоставляют и их стоимость.

Не стоит бродить по интернету или по соседям в поисках подходящего специалиста –достаточно зайти на сайт poslugy.ua, выбрать нужную категорию услуг и ознакомиться с анкетами лучших специалистов в вашем городе.