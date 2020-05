Торгово-развлекательные центры в России и мире

ТРЦ стали очень популярными в последнее время. В некоторых городах они уже в роли достопримечательности, куда съезжаются люди для интересного проведения досуга и шоппинга.

Давайте рассмотрим, какие торгово-развлекательные центры в мире самые известные и успешные, чем интересны российские ТРЦ.

Лучшие ТРЦ мира

Некоторые торгово-развлекательные центры предлагают не только отдых и совершение покупок, но и превращаются в целые города, в которых человек может проводить часы напролет. Их посещение – это целое путешествие, способное создать незабываемое впечатление. Вот несколько таких заведений.

Dubai Mall

Этот ТРЦ не просто впечатляет, он приводит в шок, если учесть его размеры – 1, 2 млн м2. Это гигантская площадь, на которой разместился большой детский развлекательный центр, комплекс кинотеатров с 22 залами, один из крупнейших в мире ледовых катков, 220 магазинов, сотни ресторанов и кафе. Даже часть улицы относится к ТРЦ Dubai Mall. Центр расположился в Даунтауне и был открыт еще в 2008 году. Уже более десятилетия Дубаи Молл держит первенство среди торговых центров в мире.

Поскольку этот гигант размещен в одном из самых престижных районов, то рядом стоят не менее впечатляющие элитные заведения – отель и парковка на несколько тысяч машин. Каждый турист, посещающий ОАЭ желает посетить это место, ведь второго такого в мире не найдешь!

Mall Of the World

Угадайте, где разместилось это заведение? Опять же в ОАЭ! Там торгово-развлекательные центры растут, как грибы после дождя. Но выжить в этой богатой стране может только заведение класса «люкс». Именно таким будет Mall Of the World. Данный центр сейчас только на этапе строительства, но его масштабы уже впечатляют. Скорее всего, эта новостройка затмит Dubai Mall и заберет у него пальму первенства. Кроме стандартного набора из торговых площадей, развлекательной и спортивной зоны, авто парковок, здесь планируется даже строительство крупных офисных центров и жилых домов. Представляете, какие суммы будут потрачены на строительство этого центра? По расчетам владельцев, возведение Mall Of the World займет около десяти лет. Возможно, до этого времени в ОАЭ начтут строить ТРЦ еще грандиознее!

Mall of America

На почетном третьем месте американский ТРЦ – Mall of America. Он расположен в штате Миннесота. Он не так молод, как дубайские ТРЦ, но тоже может удивить. Центр был построен еще в 1992 году, но вот недавно американцы взялись за его расширение – еще больше торговой площади, аквапарк, кинотеатры, концертные залы сделают Mall of America невероятно большим. Обычному человеку трудно даже представить, сколько стоит аренда торговой площадки в таком заведении, какой поток посетителей проходит через него, и какую прибыль все это приносит владельцам.

ТРЦ в России

В России торгово-развлекательные центры не менее популярны, но пока они далеки от таких масштабов, как выше наведенные примеры. Самыми популярными ТРЦ в России по-прежнему считаются ЦУМ и ГУМ, построенные в прошлом и позапрошлом столетиях. Легко предположить, что новые крупные центры появятся в нашей стране очень скоро. Но смогут ли они составить конкуренцию таким гигантам, как Dubai Mall или Mall of America пока неизвестно.

