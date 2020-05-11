Под Киевом поймали банду наркоманов, охотившихся на авто: фото

В Гореничах (Киевская область) поймали банду наркоманов, воровавших детали с припаркованных автомобилей.
Об этом сообщается на Facebook-странице “Киев оперативный”.
“Пошли на кражу, чтобы вернуть деньги за наркотики. На танкодроме в Гореничах охрана задержала троих воришек, которые пытались украсть металлические конструкции на автомобиле Volkswagen“, – отмечается в сообщении.
Задержанные переданы полиции.
Во время проведения следственных действий внутри микроавтобуса, на котором прибыли преступники, были найдены наркотические препараты (димедрол, метадон и другие).
Задержанные пояснили, что пошли на кражу, чтобы вернуть деньги, потраченные на эти наркотические препараты.
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве задержали наркомана, который хотел ограбить оружейный магазин.
Также ранее в Киеве задержали наркодилера, который продавал наркотики подросткам.