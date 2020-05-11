Заражения в транспорте не боялись: в Минздраве рассказали, зачем “остановили” Украину

В Украине приняли решение остановить работу общественного транспорта не только из-за возможного распространения коронавируса, но и для того, чтобы сдерживать миграцию населения.

Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места”, – сказал Ляшко.

Он считает, что возобновление сообщения приведет к тому, что пожилые люди “ради экскурсии начнут ездить на рынки”. Миграция, отмечает Ляшко, нарушит все принципы карантина.

Также заместитель министра добавил, что это касается как внутригородского сообщения, так и межобластных перевозок.

Он отметил, что в городах многие офисы перевели работников на “удаленку”, но если начнет работать транспорт, то в офисных помещениях будет собираться большое число сотрудников.

“Это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования”, – пояснил он.

Напомним, что Черновицкая область приняла решение сохранить жесткие меры карантина, пока в других областях пошли на его смягчение.