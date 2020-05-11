На Закарпатье среди детей обнаружили массовую вспышку коронавируса

На Закарпатье в школе-интернате коронавирус подтвердили у 13 детей, всего там находится 80 сирот и лишенных родительской опеки.

Как сообщает “источник”, об этом “Подробностям” сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк.

По его словам, у людей, связанных с этим заведением, в окружении есть 10 зараженных человек.

Как говорит Елизавета Биров, руководительница департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, почти у всех детей взяли пробы на коронавирус.

Тем временем в прокуратуре подозревают, что виноваты в эпидемии руководители заведения. Предварительная правовая квалификация в данном уголовном производстве по ч. 1 ст 325 УК “нарушение санитарных правил и норм, которые привели к инфекционным заболеваниям”.

В учреждение направили комиссию из области. В интернате детей разделили на группы, а также ограничили его посещение.

Сейчас все воспитанники школы интерната с коронавирусом остаются под наблюдением медиков в областной детской больнице. Их изолировали, чтобы вирус не распространялся.

Напомним, что в субботу, 9 мая, в трех населенных пунктах Херсонской области установили блокпосты и усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса.