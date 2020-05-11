Вторая волна: в Европе сделали грозное предупреждение о новом наступлении коронавируса

Еврокомиссия обратилась к жителям Европы с призывом осознавать, что впереди возможна вторая волна коронавируса.

Такое заявление 11 мая сделал представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер.

По его словам, в связи с этим Еврокомиссия совместно со странами-членами принимает меры для укрепления системы медицинского наблюдения и контроля. Кроме того, ведомство прорабатывает пути коммуникации с населением.

“Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы наблюдения”, – отметил он.

По словам представителя Еврокомиссии, ведомство постоянно координирует усилия со странами-членами в разных форматах. Он добавил, что состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений уже сейчас оценивают с точки зрения готовности к возможной второй волне.

Напомним, что ученые выяснили, почему от коронавируса чаще умирают мужчины, а не женщины.