Украинский футболист-патриот получил престижную государственную награду: опубликовано фото

Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля награжден медалью “Операция объединенных сил. За доблесть и верность”.

Об этом сообщается в сообществе “Народная армия” в Facebook.

“Вы пример для всех украинских спортсменов и всех нас! Веди нас к новым вершинам!” – говорится в сообщении.

“Служу народу Украины”, – написал Зозуля на своей странице в Facebook, прикрепив фотографию с медалью.

Напомним, что футболист закупил тесты на коронавирус и защитные маски для украинских военных. В 2019 году форвард совершил 250-километровое путешествие по Испании, чтобы принять участие в выборах президента Украины.

Ранее сообщалось, что Зозуля подарил испанской больнице специальную терапевтическую кровать.