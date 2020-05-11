Не выпускали из дома: в Николаеве произошла трагедия с пенсионеркой, фото

В Николаеве 11 мая произошла жуткая трагедия: из окна многоэтажного дома выбросилась 86-летняя пенсионерка.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в доме по улице Генерала Карпенко, 42.

Очевидцы говорят, что пожилую женщину родственники не пускали на улицу из-за карантина, так как она находилась в группе риска подверженных коронавирусу.

Когда родственники пошли в магазин, они вернулись и не нашли пенсионерку. Выяснилось, что она выбросилась с балкона. К сожалению, женщина скончалась на месте.

Соседи говорят, что пожилая женщина имела проблемы с памятью. На место прибыли полицейские для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, что в Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки после ссоры с возлюбленной.