Изнасилование и пытки: суд в Харькове принял решение по громкому делу, фото

11 мая в Харькове избрали меру пресечения двоим мужчинам, которых подозревают в жестоком избиении 17-летнего парня. Оба по решению суда отправились под арест на 60 суток без права внесения залога.

Как пишут местные СМИ, Дмитрий Белевцов и Владимир Казбан отправились в СИЗО №27.

Интересно, что во время заседания Казбан частично признал свою вину. По его словам, он защищал свою дочь. Второй же виновным считает пострадавшего. По его словам, он заступился за девочку, которую преследовал подросток.

Прокурор просил провести заседания по подозреваемым в закрытом режиме, но адвокат пострадавшего Евгений Мельниченко настаивал на присутствии журналистов.

Напомним, 17-летнего Вячеслава Тунгускова забрали из поселка Рогань. Подростка насиловали черенком, вырывали ногти и избивали арматурой.

Всего избитого и в крови парня нашли ночью 6 мая на остановке в Харькове. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У подростка четыре перелома ребер, внутренние кровотечение, сломан нос и множественные гематомы. С ним работают нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и хирурги. По словам врачей, реабилитация будет очень долгой.

Как сообщал “источник”, в сети показали фото подозреваемых в издевательствах над Тунгусковым. Один из них, вероятно, ранее был судим.