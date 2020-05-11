Жара будет убивать: ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

По прогнозам некоторых ученых, из-за глобального потепления в некоторых регионах мира появится комбинация жары и влажности, которую человек выдержать не сможет. Однако последние исследования говорят о том, что такие условия уже появились.

Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Группа ученых из США установила, что кратковременные периоды, когда совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, неоднократно случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке. Однако за период с 1979 по 2017 год их интенсивность и периодичность значительно выросла

Предыдущие исследования в этой области не могли выявить подобных тенденций, так как в них рассматривались средние значения температуры и влажности, который измерялись на больших территориях и в течение нескольких часов. Авторы новой работы изучали ежечасные сводки с 7877 отдельных метеостанций, что позволило зафиксировать кратковременные вспышки смертельной жары.

Чаще всего такие условия возникали на территории полуострова Индостан, северо-западе Австралии, юге Китае, а также вдоль побережья Красного моря и Мексиканского залива. Наиболее высокие, потенциально фатальные значения влажности и температуры были зафиксированы в отдельных городах Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ

Как отмечается, человеческий организм охлаждается во время жары при помощи выделения пота, однако во влажных регионах этот процесс работает не так хорошо, поскольку воздух уже насыщен водой и не может поглощать еще. В экстремальных условиях потоотделение может остановиться, и даже физически здоровый человек в тени и с наличием питьевой воды может погибнуть.

По мнению авторов статьи, изменения климата уже приблизили человеческие сообщества в разных точках мира к своему пределу. Наиболее опасны изменения для бедных стран, где люди не имеют достаточного доступа к чистой воде и возможности находиться в кондиционируемых помещениях.

Как ранее сообщал “источник”, в ряде стран мира после пандемии коронавируса ожидаются пожары, засуха и даже нашествие саранчи.