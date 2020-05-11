В новом виде: УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить формат Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

Об этом сообщает The Times.

По данным источника, УЕФА может отменить квалификационные матчи в новом сезоне. Данное нововведение может быть использовано в случае, если количество случаев заражения коронавирусом в Европе не уменьшится. В настоящее время квалификация к еврокубковым турнирам состоит из четырех раундов. Новый еврокубковый сезон может начаться не раньше 20 октября, так как сначала УЕФА намерен завершить нынешний сезон. Это планируется сделать в августе.

Напомним, что в Лиге чемпионов-2019/2020 определились четыре четвертьфиналиста: ПСЖ, “Атлетико”, “Аталанта” и “РБ Лейпциг”. Не сыгранными являются четыре ответных матча 1/8 финала: “Барселона” – “Наполи” (первый матч – 1:1), “Бавария” – “Челси” (3:0), “Манчестер Сити” – “Реал” (2:1) и “Ювентус” – “Лион” (0:1).

В Лиге Европы сыграны шесть первых матчей 1/8 финала: “Вольфсбург” – “Шахтер” (1:2), ЛАСК – “Манчестер Юнайтед” (0:5), “Истанбул” – “Копенгаген” (1:0), “Айнтрахт” – “Базель” (0:3), “Олимпиакос” – “Вулверхэмптон” (1:1) и “Рейнджерс” – “Байер” (1:3).

Ранее сообщалось, что УЕФА может доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в формате мини-турнира.