Взамен российского газа: в Швеции приняли важное решение по газопроводу к соседу Украины

Швеция разрешила строительство газопровода Baltic Pipe, который будет соединять Польшу, Данию и Норвегию в Балтийском море.

Как сообщили в польской компании Gaz-System, которая является оператором газопровода, для начала строительства не хватало именно решения Швеции.

Ожидается, что по данному газопроводу в Польшу будут поставлять газ на замену российскому.

“Разрешение на прокладку газопровода, которое выдало Министерство предпринимательства и инноваций Швеции, завершает процесс получения разрешений на строительство для всех участков проекта Балтийского трубопровода в каждой из стран, через которые он будет проходить”, – сообщили в компании.

Отметим, что длина газопровода будет составлять около 275 километров. 85 из них проложат через Швецию.

Строительство газопровода начнется во второй половине 2020 года. В эксплуатацию его введут в октябре 2022 года.

Напомним, что пандемия коронавируса может помешать России достроить газопровод в обход Украины “Северный поток-2”.