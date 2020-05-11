Почему мужчины чаще умирают от коронавируса: ученые назвали причину

Ученые выяснили, почему от коронавируса чаще умирают мужчины, а не женщины. Дело в том, что у мужского пола более высокая концентрация ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови.

Как говорится в журнале European Heart Journal, данный фермент позволяет инфекции проникнуть в организм.

По словам профессора кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) Адриана Воорса, АПФ2 является важным звеном “в прогрессировании заболеваний легких, которые связаны с COVID-19”.

В результате исследования крови более 3,5 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью было выяснено, что у мужчин концентрация фермента куда выше, чем у женщин.

“Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин”, – говорят авторы исследования.

При этом АПФ2 есть не только в легких, но и в сердце, почках и тканях, которые обволакивают кровеносные сосуды.

Напомним, что коронавирус очень опасен для здоровья и может поражать клетки кишечника.