Какая-то скрытая война: украинский биатлонист высказался о конфликте с Россией

Украинский биатлонист Артем Прима поделился мнением о российско-украинской войне на Донбассе.

Слова спортсмена приводит “источник” со ссылкой на Sport.ua.

“У нас в стране идет война, у нас погибают ребята. Если раньше погибали мои сверстники, то теперь уже и намного моложе ребята. Это очень плохо для любой страны. Мы ведем какую-то скрытую войну с Россией. В этом надо разбираться.

Кто виноват в этом? Взять и сказать, что точно должен тот или иной – я мог бы это сделать, если бы это было в спорте, и я знал это на 100%. А не зная многих нюансов, не могу сказать, что и как. Я не настолько квалифицирован в этом вопросе”, – заявил Прима.

Напомним, что вооруженный конфликт начался в 2014 году. Сначала Россия оккупировала Крым, а затем развязала войну на Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинский футболист злится на Россию из-за агрессии на Донбассе.