Карантин продолжается: в одной из областей Украины продлили жесткие ограничения

Черновицкая область приняла решение сохранить жесткие меры карантина, пока в других областях пошли на его смягчение.

Такое решение приняли местные власти, говорится в сообщении Черновицкой областной госадминистрации.

Отметим, что Черновицкая область лидер по числу зараженных: тут подтвердили 2324 случая коронавирусной болезни.

В частности, в области продлили действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг. Также тут запретили посещение детских и спортивных площадок. В общественных местах нельзя находиться без масок, запрещено проведение массовых мероприятий и предоставление стоматологических услуг.

При этом в области разрешили работу кафе и ресторанам, но только на вынос или в режиме доставки. Также разрешили деятельность адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов и музеям.

Запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах также продлевается.

Напомним, что с 11 мая в украинской столице, как и в большинстве украинских городов, началось ослабление ограничительных мер.